На юго-востоке Москвы грабители отобрали у таксиста машину

В столичном районе Люблино ограбили таксиста. ЧП произошло на улице Маршала Кожедуба. Как рассказал пострадавший, четверо неизвестных, угрожая ему кастетом, отобрали документы, два сотовых телефона и тысячу рублей, передает агентство "Москва".

Кроме того, грабители заставили таксиста выйти из его автомобиля Hyundai Solaris и скрылись на похищенной машине. Материальный ущерб составил около 720 тысяч рублей.