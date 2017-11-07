Боевики нанесли удар по району российского посольства в Дамаске

Террористы, контролирующие район оазиса Восточная Гута произвели массированный обстрел Дамаска, передает газета "Известия". Сообщается, что в результате были повреждены несколько зданий в густонаселенных частях сирийской столицы. Кроме того, часть снарядов упала в районе, где находится посольство России. По данным местных властей, в результате обстрела реактивными снарядами уже погибли десять человек.