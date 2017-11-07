В Москве грабитель подбросил в офис гранату

В московскую полицию поступило сообщение о разбитом оконном стекле в офисе монтажной компании. Обратившийся к правоохранителям мужчина рассказал, что в помещении должны быть два ноутбука. Однако при осмотре офиса техники обнаружено не было, передает телеканал "360". Правоохранители заметили похожий на гранату предмет и вызвали сапера с собакой. Специалист выяснил, что граната не боевая, а предназначена для игры в страйкбол.