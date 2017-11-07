У берегов Италии нашли тела 26 девочек

Сотрудники правоохранительных органов Италии обнаружили тела 26 девочек из Нигерии на берегу Средиземного моря. Предположительно, неизвестные изнасиловали их, а затем убили.

По факту происшествия ведется расследование. Полицейские допрашивают пятерых мигрантов, которые могут быть причастны к случившемуся, сообщает "Газета.ru".