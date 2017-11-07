Дебошир устроил переполох в особняке ветерана ФСБ

Столичные правоохранители расследуют необычное преступление. Неизвестный среди ночи проник в особняк пенсионера ФСБ, навел беспорядок и скрылся.
Владелец дома уточнил, что злоумышленник ничего не украл. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает агентство городских новостей "Москва".
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