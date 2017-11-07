В Киеве вандалы залили Вечный огонь цементом

Вандалы осквернили Вечный огонь в парке Славы в Киеве. Неизвестные залили мемориал цементом.
На месте случившегося работают правоохранители. По факту инцидента проводится проверка, передает телеканал "Эспрессо".
В Киеве неизвестные залили цементом "Вечный огонь". Прекрасная инсталляция современной Украины pic.twitter.com/CS52lrSNBo— Гранч (@politgranch) 7 ноября 2017 г.
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