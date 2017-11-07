На юго-западе Москвы случился пожар

В Москве в ночь на 7 ноября случился пожар. Возгорание произошло в квартире многоэтажного дома на улице Академика Пилюгина.

Спасатели вызволили из огня двух человек, пожар был ликвидирован, передает телеканал "360". Проводится проверка.