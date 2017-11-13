Видео смертельного землетрясения на Ближнем Востоке
Шокирующие кадры землетрясения магнитудой 7,3 были сделаны в иракском городе Сулеймания, который расположен недалеко от границы с Ираном, передает Russia Today. Установленная в кафе камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда подземные толчки начали расшатывать здание.
Почувствовав это, многочисленные посетители заведения начали выбегать на улицу. По последним данным, в результате природной катастрофы погибли не менее 11 жителей Ирака, около 130 человек пострадали. При этом в Иране землетрясение оказалось намного разрушительнее.
Там число жертв катастрофы достигло 339, передает Press TV. Еще около 2530 жителей получили травмы. Наибольшие потери пришлись на город Сарпол-и Захаб в иранской провинции Керманшах. На данный момент в районе нет электричества.
مزگەوتێکی خانەقین بەهۆی بوومەلەرزەکە بەتەواوی رووخاوە pic.twitter.com/ZIRD5HGoLt— Rudaw (@Rudawkurdish) 12 ноября 2017 г.
На разрушенных территориях проводятся экстренные спасательные операции. Пострадавшим оказывают срочную медицинскую помощь.
В связи с большим количеством жертв в Керманшахе был объявлен трехдневный траур. Землетрясение затронуло и другие провинции Ирана – Курдистан, Илам, Хузестан, Хамедан, Западный Азербайджан, Восточный Азербайджан, Лорестан, Казвин, Занджан и Кум. Кроме того, мощные подземные толчки ощутили жители Турции, Кувейта, Армении, Иордании, Ливана, Саудовской Аравии, Катара и Бахрейна.
بەیانیتان باش، بەهیوای سەلامەتی بۆ هەموو لایەک— Rudaw (@Rudawkurdish) 13 ноября 2017 г.
چەند بریندارێکی شەوی رابردووی بوومەلەرزەکەی سلێمانی، فۆتۆ: AFP pic.twitter.com/IIMMHSIE1t
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