На фиолетовой ветке московского метро случилось ЧП

Вечером 1 ноября на Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена произошел сбой в движении поездов. О неполадках сообщили в пресс-службе подземки, передает "Газета.ru".

Интервалы в движении поездов были увеличены по техническим причинам. Обстоятельства случившегося устанавливаются.