На фиолетовой ветке московского метро случилось ЧП

Вечером 1 ноября на Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена произошел сбой в движении поездов. О неполадках сообщили в пресс-службе подземки, передает "Газета.ru".
Интервалы в движении поездов были увеличены по техническим причинам. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
н е з н а ч и т е л ь н о pic.twitter.com/vA2933xH8T— Oxygenius (@Lovelessofia) 1 ноября 2017 г.
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