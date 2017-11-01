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Происшествия

Актер из "Улиц разбитых фонарей" умер после тяжелой болезни

Сергей Кудрявцев. Кадр из фильма "Бандитский Петербург - 10 (Расплата)" (2007)
Российский актер Сергей Кудрявцев скончался после продолжительной болезни. Ему было 56 лет.
прочитано 3809 раз

О кончине артиста сообщили представители петербургского Театра Ленсовета. По словам коллег, в последние годы Кудрявцев боролся с тяжелой болезнью. Однако точная причина смерти пока не известна. 

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"С прискорбием сообщаем, что 1 ноября в 2017 году на 57-м году жизни после тяжелой болезни скончался артист Сергей Кудрявцев", – сообщает портал "Регион Online" со ссылкой на коллег Кудрявцева. Церемония прощания с актером пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября. 

Сергей Кудрявцев родился в Эстонии в 1961 году. В 1981-м впервые громко заявил о себе, когда исполнил главную роль в фильме-спектакле "Сказку эту поведаю теперь я свету". На работу в петербургский Театр Ленсовета он поступил в 2005 году. Также Кудрявцев сыграл в нескольких сезонах сериала "Улицы разбитых фонарей", снимался в телесериалах "Бандитский Петербург", "Идиот", "Клим" и "Седьмая руна". 

1 ноября 2017, 15:26

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