Актер из "Улиц разбитых фонарей" умер после тяжелой болезни

Российский актер Сергей Кудрявцев скончался после продолжительной болезни. Ему было 56 лет.

О кончине артиста сообщили представители петербургского Театра Ленсовета. По словам коллег, в последние годы Кудрявцев боролся с тяжелой болезнью. Однако точная причина смерти пока не известна.

"С прискорбием сообщаем, что 1 ноября в 2017 году на 57-м году жизни после тяжелой болезни скончался артист Сергей Кудрявцев", – сообщает портал "Регион Online" со ссылкой на коллег Кудрявцева. Церемония прощания с актером пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября.

Сергей Кудрявцев родился в Эстонии в 1961 году. В 1981-м впервые громко заявил о себе, когда исполнил главную роль в фильме-спектакле "Сказку эту поведаю теперь я свету". На работу в петербургский Театр Ленсовета он поступил в 2005 году. Также Кудрявцев сыграл в нескольких сезонах сериала "Улицы разбитых фонарей", снимался в телесериалах "Бандитский Петербург", "Идиот", "Клим" и "Седьмая руна".

