У безработной москвички в кафе украли сумку с 1,3 млн рублей

На юго-востоке столицы обокрали безработную 31-летнюю женщину. Инцидент произошел в одном из кафе в Капотне, передает "360".

По предварительным данным, вор увидел, что женщина оставила без присмотра сумку, и решил этим воспользоваться. Когда москвичка заметила пропажу, злоумышленник уже скрылся. Обстоятельства инцидента выясняются. Материальный ущерб превысил 1,3 миллиона рублей.