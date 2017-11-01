У безработной москвички в кафе украли сумку с 1,3 млн рублей

На юго-востоке столицы обокрали безработную 31-летнюю женщину. Инцидент произошел в одном из кафе в Капотне, передает "360".
По предварительным данным, вор увидел, что женщина оставила без присмотра сумку, и решил этим воспользоваться. Когда москвичка заметила пропажу, злоумышленник уже скрылся. Обстоятельства инцидента выясняются. Материальный ущерб превысил 1,3 миллиона рублей.
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