ФСБ нашла замучивших Россию телефонных террористов

Директор ФСБ России Александр Бортников признает, что последние события говорят о необходимости еще раз проанализировать действующее законодательство об ответственности за такие звонки. Теперь в Госдуме готовят закон.

"Это четверо человек, которые находятся сейчас за границей. [У них] есть пособники, которые находятся на территории страны. Работу по их розыску мы осуществляем совместно с нашими [зарубежными] партнерами", – сообщил глава ФСБ.



Директор ФСБ России Александр Бортников признает, что последние события с массовыми звонками о якобы минировании объектов в России говорят о необходимости еще раз проанализировать действующее законодательство об ответственности за такие звонки. Ранее в Госдуме выступили с инициативой подумать об усилении ответственности за телефонный терроризм, сообщает ТАСС.

"Законы и правила, принятые ранее, по ответственности за ложные звонки о террористических угрозах существуют. Я понимаю, что на данный момент надо еще раз внимательно посмотреть, что нужно сделать, потому что ущерб от нанесенных действий, в том числе экономический, существенный", – говорит Портников. "Мы поработаем с законодателями, с депутатским корпусом, чтобы проанализировать еще раз то, что происходило", – заверил он.