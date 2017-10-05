ФСБ нашла замучивших Россию телефонных террористов
"Это четверо человек, которые находятся сейчас за границей. [У них] есть пособники, которые находятся на территории страны. Работу по их розыску мы осуществляем совместно с нашими [зарубежными] партнерами", – сообщил глава ФСБ.
Директор ФСБ России Александр Бортников признает, что последние события с массовыми звонками о якобы минировании объектов в России говорят о необходимости еще раз проанализировать действующее законодательство об ответственности за такие звонки. Ранее в Госдуме выступили с инициативой подумать об усилении ответственности за телефонный терроризм, сообщает ТАСС.
"Законы и правила, принятые ранее, по ответственности за ложные звонки о террористических угрозах существуют. Я понимаю, что на данный момент надо еще раз внимательно посмотреть, что нужно сделать, потому что ущерб от нанесенных действий, в том числе экономический, существенный", – говорит Портников. "Мы поработаем с законодателями, с депутатским корпусом, чтобы проанализировать еще раз то, что происходило", – заверил он.
Балерина ждала покупку два месяца
Разгадан феномен двух самых противоречивых персон
Артистка уверена, что сделала правильный выбор
Актриса борется с недугами в полном одиночестве