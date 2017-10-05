Рухнувшая с крыши бетонная плита едва не убила боксера
Со здания многоэтажки ветром сорвало большую плиту. Она упала рядом с парнем, который чудом сумел увернуться от строительной конструкции, передает Life.ru. Молодого человека зовут Алексей Скерсь, ему 26 лет, он всю жизнь занимается боксом. Вероятно, отсюда и хорошая реакция.
Ветер в тот день был очень сильный, на улице гудели машины, поэтому звуков падающих предметов парень не слышал. И до сих пор не понимает, как успел среагировать и отпрыгнуть. О себе Алексей рассказывает коротко: он женат, растит дочку. В Витебске у него пять магазинов, где продают детские коляски. Одна из точек находится как раз в том торговом центре, с которого сорвало плиту.
Парень увернулся от падающей плиты. #Витебск— План Б (@belatut) 4 октября 2017 г.
Номинация: "самая быстрая трехметровка", уже ждет своего победителя. pic.twitter.com/WIo3AzNVcA
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