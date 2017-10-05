В банке на северо-востоке Москвы открыли стрельбу

На северо-востоке столицы двое мужчин напали на отделение банка. ЧП произошло на улице Космонавтов. Полиция прибыла сразу после срабатывания "тревожной кнопки", передает агентство "Москва".

Установлено, что преступники в медицинских масках несколько раз выстрелили в пол, а затем потребовали открыть двери в помещения касс. Когда сработала сигнализация, грабители скрылись.