Жилой дом в Балашихе спасли от взрыва

Саперы обезвредили взрывчатку, которая была обнаружена в квартире жилого дома на Речной улице в Балашихе. "Вывезли все, обезвредили, операция завершена", – цитирует РИА Новости представителя силовых структур. Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что из-за высокого риска детонации самодельной бомбы ее могут взорвать прямо в квартире, где она была обнаружена. Однако этого не понадобилось. Отметим, из дома эвакуировали 50 человек, среди которых – 11 детей.