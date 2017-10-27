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Жилой дом в Балашихе спасли от взрыва

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Саперы обезвредили взрывчатку, которая была обнаружена в квартире жилого дома на Речной улице в Балашихе. "Вывезли все, обезвредили, операция завершена", – цитирует РИА Новости представителя силовых структур. Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что из-за высокого риска детонации самодельной бомбы ее могут взорвать прямо в квартире, где она была обнаружена. Однако этого не понадобилось. Отметим, из дома эвакуировали 50 человек, среди которых – 11 детей.

27 октября 2017, 18:30

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