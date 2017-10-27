На фиолетовой ветке столичного метро встали поезда

На южном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро произошел сбой в движении поездов. Задержка составляет 7-8 минут, передает НТВ со ссылкой на "Интерфакс".
Пассажиров по громкой связи информируют о том, что поезда в сторону центра движутся с увеличенными интервалами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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