На фиолетовой ветке столичного метро встали поезда

На южном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро произошел сбой в движении поездов. Задержка составляет 7-8 минут, передает НТВ со ссылкой на "Интерфакс".

Пассажиров по громкой связи информируют о том, что поезда в сторону центра движутся с увеличенными интервалами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

