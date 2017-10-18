В колонии умер бизнесмен Айрапетян

В исправительной колонии в Мордовии умер бизнесмен из Армении Левон Айрапетян. Предприниматель отбывал наказание за хищение 700 тысяч долларов у матери бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева.

О смерти заключенного сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Белаян, передает URA.RU. "Утром скончался величайший сын армянского народа, образцовый патриот и меценат Левон Айрапетян. Пусть земля ему будет пухом", – написал он на своей странице в социальной сети Twitter.







