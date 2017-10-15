На борту самолета UTair произошла авария

Пассажирский самолет авиакомпании UTair, который должен был лететь рейсом UT295 из Москвы в Сургут, развернулся в воздухе. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт Внуково из-за аварийной ситуации на борту, передает ТАСС. Приземлиться лайнер сможет после того, как выработает топливо. Подробности произошедшего устанавливаются.