Схватку лося и волка сняли с воздуха

Канадскому оператору удалось заснять на видео момент битвы волка и лося. Травоядное смогло спастись.

Инцидент произошел в провинции Онтарио. Во время съемок красивых видов озера и окутанного туманом осеннего леса на квадокоптер, Ден Нистедт увидел, как на стоящего на мелководье лося нападает волк. Какое-то время парнокопытному удается не подпускать хищника, отгоняя его ударами передних конечностей.

Однако, волк все же вцепляется в ногу лося. Раненое животное заходит глубже в воду, где хищник уже не может стоять. Сбросив с себя нападающего, лось по воде уходит от преследователя. Волк какое-то время плывет за своей жертвой, но в итоге отпускает лося. Либо хищник просто устал, либо отвлекся на дрон, который подлетел слишком близко.