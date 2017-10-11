Схватку лося и волка сняли с воздуха
Инцидент произошел в провинции Онтарио. Во время съемок красивых видов озера и окутанного туманом осеннего леса на квадокоптер, Ден Нистедт увидел, как на стоящего на мелководье лося нападает волк. Какое-то время парнокопытному удается не подпускать хищника, отгоняя его ударами передних конечностей.
Однако, волк все же вцепляется в ногу лося. Раненое животное заходит глубже в воду, где хищник уже не может стоять. Сбросив с себя нападающего, лось по воде уходит от преследователя. Волк какое-то время плывет за своей жертвой, но в итоге отпускает лося. Либо хищник просто устал, либо отвлекся на дрон, который подлетел слишком близко.
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