Возле метро "Выхино" полицейские поймали лося
"Поймали и связали полицейские, ждут прибытия егерей", – цитирует РИА Новости источник в экстренных службах столицы. Теперь стражи порядка выясняют, как лось оказался у метро.
Появление животного в городе стало неожиданным для москвичей. Одна из пользователей соцсетей опубликовала видео: лось мечется среди машин, а за ним бегают полицейские. "Обычная такая пятница в Выхино", – подписала ролик девушка.
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