В Каталонии из-за референдума произошли массовые беспорядки

В Каталонии 1 сентября были зафиксированы массовые беспорядки. Полиция пытается помешать проведению незаконного референдума о независимости региона от Испании.

Испанская полиция избивает женщин во время каталонского референдума за независимость #CatalanReferendum pic.twitter.com/1w0G9iVG30 — АРТЕМ КЛЮШИН  (@ARTEM_KLYUSHIN) 1 октября 2017 г.

Голосующие вступают в стычки с правоохранителями. По предварительным данным, пострадали около 50 человек, 11 из них – полицейские.