В Каталонии из-за референдума произошли массовые беспорядки

В Каталонии 1 сентября были зафиксированы массовые беспорядки. Полиция пытается помешать проведению незаконного референдума о независимости региона от Испании.
Испанская полиция избивает женщин во время каталонского референдума за независимость #CatalanReferendum pic.twitter.com/1w0G9iVG30— АРТЕМ КЛЮШИН (@ARTEM_KLYUSHIN) 1 октября 2017 г.
Голосующие вступают в стычки с правоохранителями. По предварительным данным, пострадали около 50 человек, 11 из них – полицейские.
Испанский полицейский бьет женщину по лицу дубинкой во время#CatalanReferendum за независимость pic.twitter.com/LeAKialrAr— ���������� (@linkindin) 1 октября 2017 г.
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