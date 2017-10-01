Под Москвой брокер-неудачник задушил дочь и погиб
Следователям удалось выяснить, что основным способом заработка погибшего жителя Подмосковья была игра на бирже. Он один воспитывал дочь: его супруга скончалась из-за тяжелого заболевания в 2006 году.
Судя по всему, некоторое время семья не испытывала проблем с деньгами. Правоохранители отмечают, что квартира погибшего мужчины обставлена по последнему слову техники. Для работы брокер использовал несколько мощных стационарных компьютеров, цена который может достигать 100 тысяч рублей.
Предположительно, у мужчины возникли проблемы с деньгами. Он начал проводить сомнительные операции из-за чего больше не мог расплачиваться по кредиту. Следователи считают, что горе-брокер испугался за судьбу своей дочери после разорения и решил убить ее – он задушил девочку полотенцем.
Труп школьницы и ее отца обнаружила родственница. Мотивы своего поступка житель Подмосковья объяснил в аудиосообщении, которое оставил для близких и полицейских.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает сайт "Московский комсомолец". Полиция ведет расследование убийства.
Нововведения коснутся должников, владельцев бизнеса и коллекционеров оружия
Ольга Орлова сразу оговорилась, что на снимке она в купальнике
Юная звезда интернета ворвалась в информационное пространство всей страны
Предложение оценить новый образ телеведущей неожиданно вызвало скандал