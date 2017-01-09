В Москве полицейские отморозили уши на дежурстве

Многие столичные полицейские, дежурившие в Рождество в общественных местах, после этого заболели. Некоторые из них после работы на сильном морозе попали с обморожениями в госпиталь МВД.

Заболевшие полицейские считают, что их форма не рассчитана на сильные морозы, так как не спасает от низких температур. Стражи порядка хотят подать претензию в полицейский профсоюз.

Несколько полицейских, пострадавших во время службы на морозе, в настоящий момент находятся в госпитале МВД. Так, правоохранителей, дежуривший на рождественской ярмарке в -30 градусов, получил сильное обморожение ушей. С подобными диагнозами в лечебном учреждении находятся и другие его коллеги, передает "Московский комсомолец".

На выздоровление столичным полицейским потребуется не менее недели. По словам одного из стражей порядка, у многих сотрудников полиции на следующий день после дежурства поднялась высокая температура, и они ушли на больничный.

Как писали Dni.ru, рождественская ночь в столице стала самой холодной с начала зимы. Температура воздуха опустилась ниже 29 градусов, а 8 января из-за холода в аэропортах были задержаны сотни рейсов. В связи с аномальными морозами синоптики объявили в Москве оранжевый уровень опасности.

За двое суток из-за 30-градусных температур пострадали более сотни человек. По прогнозам синоптиков, потепление придет в город днем 9 января – термометр покажет -17...-19.