Хулиган толкнул незнакомца на пути метрополитена
По признанию сотрудника ДПС, он даже не думал, что рискует жизнью
Дерзкий налет на ювелирный магазин в Москве попал на видео
Злоумышленники забежали в магазин на улице Генерала Кузнецова и разбили витрины, забрав ювелирные изделия. Затем грабители скрылись, передает РЕН ТВ. Полиция разыскивает налетчиков.
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