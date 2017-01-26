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Мигрант утонул в Венеции под смех зевак
Видеоролик, поражающий своим цинизмом и жестокостью толпы, появился в Сети. На нем 22-летний парень пытается остаться на плаву, тогда как зеваки хохочут, подбадривая его веселыми криками, передает РИА ФАН. "Давай, плыви домой!", – крикнул утопающему один из туристов.
Команда проплывающего мимо прогулочного катера бросила несчастному несколько спасательных кругов, но юноша не смог до них доплыть. Местные власти уже начали расследование по данному инциденту.
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