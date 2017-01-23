В США полицейские убили хозяина дома вместо грабителя

В Питтсбурге (штат Пенсильвания, США) полицейские, вызванные по сигналу об ограблении, застрелили хозяина дома, перепутав его с преступником. Стражи порядка решили, что по ним открыли огонь сделали тоже самое в ответ.

Ночью Кристофер и Бренда Томпкинс отдыхали в своей спальне на втором этаже. Преступника увидела жена и разбудила 57-летнего супруга, чтобы сообщить о проникновении в их дом.

На первом этаже спала 78-летняя мать Кристофера, которая не может самостоятельно передвигаться. Испугавшись, что его семья находится под угрозой, мужчина взял пистолет, на который у него было разрешение, подошел к лестнице и выстрелил. Так он хотел напугать грабителя.

Супруги не знали, что на сигнал охранной сигнализации в дом же прибыли двое полицейских, сообщает Pittsburgh Post Gazette. Стражи порядка решили, что стрельба ведется по ним, и по ошибке открыли ответный огонь по хозяину дома, убив его вместо грабителя.

В настоящее время правоохранители отправлены в административный отпуск, по их действиям проводится внутренняя проверка. Также к расследованию убийства подключен окружной прокурор. Пробравшийся в дом к Томпкинсам 23-летний Хуан Брайан Джетер-Кларк был арестован и обвинен в незаконном проникновении.

Напомним, в конце прошлого года в штате Техас, США случилось еще одно резонансное преступление. Во время семейной ссоры 17-летний Карл Эдвард Брюэр расстрелял своих родителей из пистолета. После кровавой драмы подросток около суток не выходил из дома.Семья, в которой произошла трагедия, была неблагополучной.