Последнее видео из погребенного под лавиной отеля в Италии

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На кадрах опубликованного ролика постояльцы купаются в бассейне, расположенном на свежем воздухе. Возможной причиной трагедии называются подземные толчки. Из-за сложных погодных условий спасатели добирались до места происшествия несколько часов. Из-под завалов удалось извлечь тело одного из погибших, передает РЕН ТВ.
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