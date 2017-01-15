Самолет попал в аварию в Домодедово

Самолет "Саратовских авиалиний" перед вылетом из Москвы в Саратов получил повреждения. Ан-148 столкнулся с автопогрузчиком в Домодедово.

"В результате нарушения схемы управления воздушным судном на рулежной дорожке экипаж допустил столкновение с автопогрузчиком. У самолета поврежден предкрылок", – сообщил источник в экстренных службах.

В результате инцидента никто не пострадал. "Пассажиры были эвакуированы. Воздушное судно заменено", – цитирует его "Интерфакс". На борту самолета находился 61 человек. Вылет в Саратов осуществлялся следующим рейсом. Общее время задержки составило 2 часа 30 минут.



В пресс-службе аэропорта подтвердили, что инцидент произошел в результате ошибки руления: "Воздушное судно выехало на техническую полосу движения, выделенную для проезда спецтранспорта. В ходе движения по технической полосе воздушное судно наехало на стоявший в выделенной зоне для наземного обслуживания погрузчик.

Стоит отметить, что в настоящее время МЧС России объявило экстренное предупреждение в Москве из-за непогоды. Штормовое предупреждение в столице продлено. В московских аэропортах отменены почти 40 рейсов. "До 16:00 в Москве, а также в Московской области сохранятся сильный ветер с порывами 15 м/с и выше и местами метель", - сообщил представитель метеослужбы.

Погоду в столичном регионе определяют атмосферные фронты циклона. Средняя суточная температура превышает норму почти на восемь градусов. Понижение температуры начнется с предстоящей ночи. Такая погода может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

