18-летний юноша упал с 83-го этажа "Москва-Сити" на глазах отца

Постоялец гостиницы упал с 83-го этажа высотного здания международного комплекса "Москва-Сити". Личность погибшего устанавливается.
По словам матери, дети не понимают, что происходит
"Он привел меня на смотровую вышку. А потом перепрыгнул на крышу катка и спрыгнул", – сказал мужчина. Причину такого поступка сына он не знает. Однако заметил странности в поведении ребенка.
"С вечера был не очень нормальный. Я просто приехал, пошел за ним следом, когда он уходить стал. Пошел за ним следом, смотрю, куда он идет, теряется. Я говорю: "Куда ты идешь?" – "Погулять". – "Куда?". – "Увидишь", – рассказал отец.
Как писали Dni.ru, трагедия произошла 14 января.
"Мужчина
упал с 83-го этажа гостиницы высотного здания "Око"", –
сообщили в правоохранительных органах Москвы. Известно, что юноша упал на стоящий внизу Geländewagen. Причины, по которым он упал с небоскреба, пока
неизвестны.
В пресс-службе полиции подтвердили факт обнаружения тела, но не
уточнили подробностей. По данным Следственного комитета, от полученных
травм молодой человек скончался на месте происшествия.
Суд Лос-Анджелеса официально развел Джонни Деппа и Эмбер Херд после восьми месяцев тяжб
Директор "Первого канала" сравнил Примадонну с оливье
В семье телеведущего и его молодой жены пополнение
Продюсер присоединилась к циничному флешмобу, начатому Аллой Пугачевой