18-летний юноша упал с 83-го этажа "Москва-Сити" на глазах отца

Отец молодого человека, который погиб после падения с 83-го этажа комплекса "Москва-сити", рассказал о произошедшем. Мужчина опроверг информацию о том, что сын приходил на каток.

Фото опубликовано Москва Сити | Moscow City (@mymoscowcity) Сен 20 2016 в 9:42 PDT

"Он привел меня на смотровую вышку. А потом перепрыгнул на крышу катка и спрыгнул", – сказал мужчина. Причину такого поступка сына он не знает. Однако заметил странности в поведении ребенка.

"С вечера был не очень нормальный. Я просто приехал, пошел за ним следом, когда он уходить стал. Пошел за ним следом, смотрю, куда он идет, теряется. Я говорю: "Куда ты идешь?" – "Погулять". – "Куда?". – "Увидишь", – рассказал отец.





Как писали Dni.ru, трагедия произошла 14 января. "Мужчина упал с 83-го этажа гостиницы высотного здания "Око"", – сообщили в правоохранительных органах Москвы. Известно, что юноша упал на стоящий внизу Geländewagen. Причины, по которым он упал с небоскреба, пока неизвестны. В пресс-службе полиции подтвердили факт обнаружения тела, но не уточнили подробностей. По данным Следственного комитета, от полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия.

