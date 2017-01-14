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Очевидцы рассказали о падении мужчины с 83-го этажа "Москва-Сити"
"Мужчина упал с 83-го этажа гостиницы высотного здания "Око". Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются", – сообщили в правоохранительных органах Москвы.
Ужасная картина. Соболезнование родственникам. pic.twitter.com/U9mzxRI2f1– Between S & Z (@aka_svart) 14 января 2017 г.
В пресс-службе полиции отметили,
что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, передает ТАСС. В свою очередь, очевидцы трагедии сообщили, что в настоящий момент в подъезд здания, откуда упал человек, никого не пускают, кроме жильцов аппартаментов. Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции.
Спрашивают видео. Все, что есть. pic.twitter.com/3IqTbnFOOS– Between S & Z (@aka_svart) 14 января 2017 г.
Кроме этого очевидец написал, что гостиницы в этом здании нет.
А проходы с этажа на этаж закрыты, только по ключу. Даже на лифте нельзя приехать не на свой этаж. Охраны там тоже немало.– Between S & Z (@aka_svart) 14 января 2017 г.
Другой очевидец сообщил, что в момент падения человека стоял страшный грохот. "Я думал, взорвали машину, стекла вокруг", – цитирует его Life.ru.
По некоторым данным, упавшим оказался 18-летний студент. По предварительной версии, молодой человек находился в развлекательном комплексе бизнес-центра и мог потерять равновесие на смотровой площадке, которая расположена на высоте 364 метров.
Сотрудники парковки вызвали "скорую помощь" и сотрудников полиции. Медики констатировали смерть молодого человека.
При этом следователи рассматривают
несколько причин произошедшего.
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