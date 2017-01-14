Очевидцы рассказали о падении мужчины с 83-го этажа "Москва-Сити"

Постоялец гостиницы упал с 83-го этажа высотного здания международного комплекса "Москва-Сити". Личность погибшего устанавливается.

"Мужчина упал с 83-го этажа гостиницы высотного здания "Око". Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются", – сообщили в правоохранительных органах Москвы.

В пресс-службе полиции отметили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, передает ТАСС. В свою очередь, очевидцы трагедии сообщили, что в настоящий момент в подъезд здания, откуда упал человек, никого не пускают, кроме жильцов аппартаментов. Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции.



Кроме этого очевидец написал, что гостиницы в этом здании нет.

А проходы с этажа на этаж закрыты, только по ключу. Даже на лифте нельзя приехать не на свой этаж. Охраны там тоже немало. – Between S & Z (@aka_svart) 14 января 2017 г.

Другой очевидец сообщил, что в момент падения человека стоял страшный грохот. "Я думал, взорвали машину, стекла вокруг", – цитирует его Life.ru.

По некоторым данным, упавшим оказался 18-летний студент. По предварительной версии, молодой человек находился в развлекательном комплексе бизнес-центра и мог потерять равновесие на смотровой площадке, которая расположена на высоте 364 метров.

Сотрудники парковки вызвали "скорую помощь" и сотрудников полиции. Медики констатировали смерть молодого человека. При этом следователи рассматривают несколько причин произошедшего.

