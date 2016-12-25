Основные версии катастрофы Ту-154

На данный момент рассматриваются несколько возможных причин крушения российского самолета над Черным морем. Среди них них значатся техническая неисправность, ошибка пилотов, а также террористический акт.

Первые две версии вполне могли бы быть оправданы погодными условиями. Если бы не одно "но". Дело в том, что метеорологическая обстановка в Сочи и его окрестностях на момент взлета лайнера в 5:20 по московскому времени были вполне приемлемой. Сообщается, что видимость была пределах 10 километров, ветер восточный не более пяти метров в секунду и давление 763 миллиметра ртутного столба. Такие условия вряд ли могут представлять угрозу для самолета.

Не было особых нареканий и по состоянию самого авиалайнера. Несмотря на то, что на момент катастрофы самолет находился в эксплуатации уже 33 года, а его общий налет составлял 6689 часов, в 2014 году он был отремонтирован. Более того, в сентябре этого года машина прошла плановое обслуживание.

При этом стоит отметить, что подобный возраст и количество летных часов вполне нормальны для таких самолетов, как Ту-154. К примеру, американский C-135 Stratolifter, введенный в эксплуатацию более 50 лет назад, до сих пор вполне неплохо чувствует себя в небе и отправляться "на пенсию" явно не собирается. Тем не менее, версия технической неполадки является основной на данный момент.

Также рассматривается версия человеческого фактора, то есть ошибки пилота, повлекшей за собой катастрофу. Однако стоит отметить, что разбившимся самолетом управлял очень опытный экипаж. Прежде всего, это летчик первого класса Роман Волков, за спиной которого более трех тысяч часов в небе. Кроме того, несомненным профессионалом своего дела считался штурман потерпевшего крушение лайнера – подполковник Александр Петухов, показавший в 2011 году чудеса пилотирования при посадке "танцующего самолета" той же модели.

Впрочем, как утверждают специалисты, Ту-154 – достаточно сложная для управления машина, и предъявляет к своим пилотам весьма жесткие требования. И стаж в три тысячи часов налета может быть недостаточен для такого "капризного" самолета. Посему версию человеческого фактора отбрасывать нельзя.

Наконец, нельзя исключать версию террористического акта, особенно в нынешней крайне неспокойной политической обстановке. Катастрофа российского лайнера на Синае в прошлом году была следствием активности тамошних террористических групп, объявивших России "священную войну" из-за ее вмешательство в борьбу с радикалами в Сирии.

При этом ранее эксперты неоднократно сетовали на то, что уровень безопасности на военных пассажирских перевозках гораздо ниже, чем в коммерческом секторе. К примеру, предполетный досмотр сводится к пустой формальности в виде проверки списка пассажиров.

В таких условиях можно допустить, что на борт вполне могло быть помещено взрывное устройство, к примеру ,во время погрузки. Именно поэтому спецслужбы после катастрофы начали проверять всех тех, кто мог иметь доступ к самолету в аэропорту Сочи.

Однако помимо всего прочего, спустя несколько часов после крушения лайнера в сети появилась любопытная видеозапись, которая обратила на себя внимание многих пользователей интернета и социальных сетей. На ней демонстрируется запись с камеры видеонаблюдения одного из сочинских аэропортов. Где-то на четвертой-пятой секунде отчетливо видно, как в темном небе внезапно вспыхивает огонек, после чего также быстро гаснет. Предполагается, что запись сделана этим утром, а вспышка на записи – это ни что иное, как катастрофа Ту-154.

При этом специалисты утверждают, что такая вспышка могла бы произойти лишь в том случае, если бы на самолете произошел взрыв или он был бы атакован переносными зенитно-ракетными комплексами с земли. Впрочем, достоверность пленки еще предстоит выяснить компетентным специалистам.

Также появилась версия о том, что российский самолет мог быть захвачен. Эту версию, в частности, озвучил телеканал "Россия-1", который ссылается на точку зрения бывшего начальника смены центра единой организации воздушного движения России Виталия Андреева. “После взлёта и короткого полёта – две минуты – самолёт пропал со связи и не передал сигнал на землю о каких-либо неполадках, что может говорить о том, что на борту сложилась экстренная ситуация: или влияние извне на машину, или встреча с препятствием, которое там вряд ли было", – заявил эксперт.

В любом случае, впереди у специалистов огромный массив тяжелой и кропотливой работы по выяснению истинных причин произошедшего. На данный момент нельзя быть более-менее уверенными ни по одной представленной версии. Так или иначе, пролить свет правды на произошедшее поможет только тщательное расследование с привлечением компетентных специалистов.

В то же время необходимо отметить, что следователям стоит со всем вниманием подойти к версии о теракте. На ум вновь приходит катастрофа с российским самолетом на Синае в прошлом году. Тогда первое время расследования версия теракта не была основной, однако вскоре нашла свое подтверждение.

Напомним, катастрофа самолета ТУ-154 произошла в воскресенье утром над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию.

По поступающим сообщениям, на борту самолета были 92 или 93 человека. Среди них Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли.

Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура по погибшим в авиакатастрофе.