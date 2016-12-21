Бунт трудных подростков в Москве попал на видео

Около 12 подростков захватили спецшколу в Москве. Бунт молодых людей, которым не понравились действия учителей, попал на кадры видеозаписи.

Инцидент произошел в учебном заведении для детей с девиантным поведением "Шанс", расположенном в Канатчиковском проезде. Как видно на кадрах видеозаписи, размещенной Life.ru, подростки закрылись в здании спецприемника и не хотят его покидать.

По словам источника в правоохранительных органах, причиной бунта подростков стал конфликт с учителями. Молодым людям не понравилось то, что преподаватели попытались досмотреть их личные вещи.

"Дети выгнали из здания контролеров и воспитателей и забаррикадировались. Требуют смены руководства школы", – цитирует "Интерфакс" собеседника из полиции.



На месте происшествия работают правоохранительные органы. Им удалось наладить контакт с подростками и взять ситуацию под контроль.

В ближайшее время спецшколу планирует посетить уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, сообщает РИА Новости. "Самое главное для подростков, чтобы таких ситуаций не возникало, вовремя быть услышанными", – сказала омбудсмен.

Кузнецова также добавила, что на данный момент ситуация нормализовалась. Омбудсмен находится на связи с руководителем столичного департамента соцзащиты, который курирует спецприемник "Шанс".