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Бунт трудных подростков в Москве попал на видео
Инцидент произошел в учебном заведении для детей с девиантным поведением "Шанс", расположенном в Канатчиковском проезде. Как видно на кадрах видеозаписи, размещенной Life.ru, подростки закрылись в здании спецприемника и не хотят его покидать.
По словам источника в правоохранительных органах, причиной бунта подростков стал конфликт с учителями. Молодым людям не понравилось то, что преподаватели попытались досмотреть их личные вещи.
"Дети выгнали из здания контролеров и воспитателей и забаррикадировались. Требуют смены руководства школы", – цитирует "Интерфакс" собеседника из полиции.
На месте происшествия работают правоохранительные органы. Им удалось наладить контакт с подростками и взять ситуацию под контроль.
В ближайшее время спецшколу планирует посетить уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, сообщает РИА Новости. "Самое главное для подростков, чтобы таких ситуаций не возникало, вовремя быть услышанными", – сказала омбудсмен.
Кузнецова также добавила, что на данный момент ситуация нормализовалась. Омбудсмен находится на связи с руководителем столичного департамента соцзащиты, который курирует спецприемник "Шанс".
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