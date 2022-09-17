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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года

Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".
Астролог Лилия Любимова подготовила актуальный гороскоп на неделю. Звезды сулят нам с 19 по 25 сентября 2022 года много необычного.
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Завершаем начатое, не спешим, наслаждаемся осенью! Эта неделя порадует нас спокойной энергией убывающей Луны. Амбиции в прошлом, а сейчас – плывем по течению. Куда вывезет! Такое часто бывает, даже если мы не любим себе в этом признаваться. Можно назвать это инерцией, а можно – доверием к жизни.

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Звезды на этой неделе не дадут особо разогнаться, и смысл с ними спорить? Шесть ретро планет движутся попятно, и преодолеть их силу практически невозможно. Поэтому оставляем до лучших времен важные покупки, смену работы, косметические процедуры, запуски проектов, новые учебные курсы. Для всего этого у нас будет октябрь!

Хотя в начале недели звезды все-таки дадут кое-какие шансы на успешный рывок в делах. Синергия Солнца и Плутона в понедельник поможет тем, кто работает на большую аудиторию, может рассчитывать на поддержку коллектива или группы единомышленников. У таких проектов будет свой звездный час – 19 сентября.

Всем остальным планеты будут помогать наводить порядок. Неважно где: в гараже, гардеробе, облачном хранилище, телефонной книге, списке дедлайнов. Солнце и Венера в Деве до пятницы будут способствовать этому и укреплять наше стремление к упорядочиванию пространства.

А 23 сентября Солнце перейдет в Весы, постепенно склоняя нас к долгим обдумываниям, дипломатии, поиску компромиссных решений, созерцанию, а также к красивым вещам и интеллектуальному досугу. Именно на такой ноте пройдут выходные: накануне Новолуния энергии и физических сил будет мало, так что меняем спорт и генеральную уборку на поход в театр и крепкий сон под шум дождя.

Овен

Неделя начнется с той же темы, которой вы занимались в августе. Если вы тогда взяли на себя какое-то обязательство, пришло время его исполнить. Ближе пятнице сбавляйте темп и беритесь за свое здоровье – оно должно стать приоритетом на ближайшее время. Выделяйте время и деньги на достойную заботу о себе.

Телец

Самый интригующий день недели – вторник, когда с вашим Ураном начнет заигрывать Венера. Внимание противоположного пола или ваш интерес к необычным людям, оригинальной одежде или смелым поступкам разбавят серые будни. Суббота на втором месте в топе – в этот день у вас будет многое получаться.

Близнецы

Всю неделю ваш Марс будет потихоньку подбираться к выгоднейшему союзу с Сатурном. Наблюдайте и ловите шансы, которые приближает это астрособытие. В домашних делах или семейном бизнесе наметится второй шанс. Сделайте то, что у вас не получилось в августе, звезды помогут на этот раз сделать все как надо!

Рак

Неделя начнется с некомфортного для Луны в вашем знаке положения, поэтому на понедельник и вторник постарайтесь не планировать важных дел, а на среду – четверг покупок (иначе потратите неоправданно много денег). Зато выходные удадутся на славу: вы сможете реализовать свои планы и отлично пообщаться.

Лев

Финансовые дела, бухгалтерские документы, сдача отчетности, получение справок – что-то из этого вам удастся успешно провернуть на текущей неделе, особенно если вы делаете вторую попытку. В среду будьте готовы встретиться с лестью и манипулированием, а в четверг – с грустным настроением. Ничего серьезного, просто осень!

Дева

Меркурий возвращается в ваш знак 24 сентября. Будьте готовы и вы вернуться к делам и событиям августа. Это ваш шанс спокойно и без спешки что-то переиграть, исправить, разобраться в причинах. В то же время заниматься чем-то новым не стоит: снижение личной энергии и козни Юпитера будет сложно преодолеть.

Весы

Солнце входит в ваш знак на этой неделе, с днем рождения, прекрасные Весы! В ожидании Новолуния в вашем знаке, которое произойдет в ночь с 25 на 26 сентября, у вас есть целая неделя на спокойный анализ прошедших 12 месяцев. В субботу вас оставит ретро – Меркурий. Станет легче жить, двигаться, общаться, думать.

Скорпион

Из всех дней недели понедельник выглядит самым выгодным для Скорпионов, особенно имеющих амбиции. В этот день вы сможете получить от социума то, что хотите! Особенно если уже пробовали, но что-то не срослось. К концу недели сбрасывайте темп и готовьтесь к самой спокойной и неспешной 30-дневке года.

Стрелец

Стрельцам удастся хорошо заработать в начале недели или заключить договор, получить хороший оффер. Наиболее удачными будут вторые попытки или контакты с теми, с кем вы уже работали. Уделите внимание документам или письменным работам на учебе – звезды дают шанс найти в них ошибки и исправить.

Козерог

Само Солнце работает на вас! В году всего 2 дня, когда светило максимально лояльно к вашему Плутону, и 19 сентября – второй из таких дней. Но имейте в виду, что речь не идет о новых проектах. Наоборот! Возвращайтесь к делам, которые когда-то у вас не получились, и делайте попытку №2.

Водолей

На этой неделе Солнце перейдет в родственный для вас знак Весы, а Меркурий наоборот, оставит его в покое. Для вас это глоток свежего воздуха и прилив энергии. Исключением может стать четверг, когда ваш Сатурн не поладит с капризной Луной. В выходные хорошо заняться творчеством, провести время с детьми, развлечься.

Рыбы

Личная жизнь, деловые союзы, отношения с клиентами будут главными темами Рыб на этой неделе. Возможно возвращение к делам, которые вы уже начинали, но не довели до конца. Не принимайте решений: конфликт вашего Нептуна с Венерой это необъективность и надуманные проблемы. Наберитесь терпения!

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Фото: PsychoShadow/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Автор: 17 сентября 2022, 22:34 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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