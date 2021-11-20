Гороскоп на июнь Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей недели

"Тяжело": дочь Началовой серьезно поплатилась за связь с Панайотовым
Вскрылись ужасающие данные состояния 74-летней Ротару: Изнашиваются внутренние органы
Проклятый ковид: печальная новость пришибла поклонников 50-летней Орбакайте
Гордость нации: поющую пианистку Цымбалюк-Романовскую объявили народной артисткой
партнеры
Суббота
20 ноября
Лента новостей
03:57
Болезненный и заплаканный вид: вышедшая в свет Валерия напугала народ
02:05
Магниты для неудач: названы имена, которые приносят своим владельцам одни беды
00:32
Похорошевшая МакSим о паломничестве к святыням после возвращения с того света
23:58
К чему снится болото
21:48
В России хотят ограничить продажу алкоголя в Новый год
21:48
"Берегите себя": тяжелобольная Бузова оставила россиянам напутствие перед уходом
21:24
Доктор военных наук Сивков предрек ядерную войну на Украине
21:03
"Сказал то, что на Западе понимают": политологи оценили слова президента Болгарии о российском Крыме
20:55
Схватился за сердце: Басков рухнул вместе с декорациями на глазах у зрителей
20:45
"Кайфанула": Тодоренко рассказала о борьбе с зависимостью
20:05
Сатанисткие знаки на стенах: вид обугленной квартиры Хлебниковой ужаснул россиян
19:55
"О, господи...": Лавров оговорился в названии России
19:44
Спасатели озвучили сценарий трагедии в доме обгоревшей Хлебниковой
19:42
Предстоит реабилитация: пережившего страшное Серова отпустили домой
19:19
После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
19:08
Все сожжено: лицо Хлебниковой пугающе изуродовано после пожара
19:05
"Юмор был черным": вскрылась подноготная скандала с Бузовой
18:32
Президент США Байден госпитализирован: полномочия главы государства переданы
18:29
"Попал на полмиллиона": муж обгоревшей Хлебниковой серьезно подставил Пригожина
18:18
Президент Болгарии назвал Крым российским: на Украине требуют опровержения
18:18
"Выглядит нелепо": Пожарскую распекли за блеф на притворной свадьбе с Янковским
18:16
Оторвали голову и разорвали внутренности: с Бондарчук случилось страшное
18:03
"Прощупывает": Ласкающего грудь Волочковой молодого жеребца сняли на камеру
17:54
В Московский зоопарк привезли двух котят манулов
17:44
Соколовский раскрыл правду о дочери Дакоты: Может потребоваться помощь
17:34
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на концерт "Золотые хиты рока"
17:22
"Старый пердун": Раскрывший секрет удовлетворения Кучера обратился к молодежи
17:22
Стало известно о смерти Богомолова
17:21
ВЦИОМ подсчитал количество антипрививочников в России
17:09
Назван регион России с самым высоким уровнем коллективного иммунитета к COVID-19
17:01
Скончалась звезда "12 стульев" Нина Агапова
16:41
Из головы россиянина достали настоящего таракана
16:36
"Какой-то особенный": Варнава призналась в необычном пристрастии
16:23
Заболела после нее: Заворотнюк открестилась от маленькой дочери
16:22
"Беда": Сокрушенная в огне Хлебникова не успела выполнить обещание
16:13
Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха
15:47
"Все по-новому": Губерниев рассказал о тайной связи с Малаховым
15:46
Солнцев связал истинную причину пожара в доме Хлебниковой с ее родственниками
15:44
"Мы все никому не нужны": Пригожин пожалел изувеченную в пожаре Хлебникову
15:23
"Полностью уничтожили": Ефремова наказали на 2 года за зверский дебош
15:05
В Кремле подвели итоги переговоров Путина и Лукашенко
15:04
Тяжелобольная дочь Тарасова и Костенко перестала ходить: Обезвожена и слаба
14:53
"Эти люди – миф": Завистливая Темникова сделала неожиданное признание
14:45
Моложе на 30 лет: кто такая жена Александра Цекало, из-за которой он растерял друзей и переехал в США
14:43
Обугленная Хлебникова устроила врачам истерику
14:32
Крошку-сына Меган Маркл сплавили из дворца в загон с петухами
14:31
Проскурякова взорвалась после страстного поцелуя Николаева и Королевой: Занимайся своими мужиками!
14:28
В Петербурге из-за разлитой на дороге солярки столкнулись машины
14:22
Грозит инвалидность: восстановление сгоревшего при пожаре лица Хлебниковой обойдется в миллионы
14:14
Брала кредиты и занимала у друзей: известная актриса вслед за Волочковой лишилась денег
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Пир во время чумы": Знаменитости на балу в шикарном отеле взбесили россиян
"О, господи...": Лавров оговорился в названии России
Изгнанную Бузову призвали заплатить за выход на сцену: Есть соответствующие бумаги
Распутина выгнала из дома отбившуюся от рук дочь
"Сидит на уколах": как Пугачевой удается поддерживать хорошую форму
Раскрыта тайна округлившейся молодой жены Петросяна: Скоро второй!
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Гороскоп
Магниты для неудач: названы имена, которые приносят своим владельцам одни беды

Магниты для неудач: названы имена, которые приносят своим владельцам одни беды

Антропонимисты утверждают, что причиной неудач некоторых людей являются имена, данные им при рождении
прочитано 158 раз

Многие люди убеждены, что именно имя человека оказывает значительное влияние на его судьбу. Антропонимисты объяснили, какие имена притягивают к своим владельцам жизненные неурядицы и черные полосы.

ПО ТЕМЕ

Непростой период: что нельзя делать с 19 ноября по 4 декабря

Цвет волос и судьба: как окрашивание волос может кардинально изменить жизнь женщины

Женские имена

Нередко мишенью для жизненных трудностей становятся женщины по имени Диана. Они отличаются мощными лидерскими качествами, но часто могут сталкиваться с провалами. А дамам с именем Ада чаще всего не везет в любви. Они могут добиться успеха во многих сферах, но так и не найти своего спутника.

Женщины, которых зовут Аврора, Галя, Кира или Милена, нередко ощущают на себе тяготы судьбы из-за сложного характера. Они сами создают себе трудности в жизни, когда идут на поводу своей избалованности и высказывают людям даже самую горькую и неприятную правду.

Мужские имена

Мужчины с именами Герман, Стас и Ярослав – невезучие буквально с рождения. Они постоянно попадают в сложные ситуации из-за неудачного набора личностных качеств. А Богданы, которым часто тяжело оторваться от материнской юбки, просто не способны справиться с навалившимися на них бедами.

Также, по мнению специалистов, непросто по жизни приходится большинству Борисов. Это связано с тем, что имя созвучно со словом "Борись". Именно оно часто становится девизом людей с этим именем. Этим мужчинам приходится бороться за отношения, в которых все складывается не слишком удачно. К тому же, им часто тяжело найти общий язык с близкими, которые не понимают их стремления пробиться вверх по карьерной лестнице.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Josef Horazny, Martin Sterba / CTK / www.globallookpress.com
20 ноября 2021, 02:05 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как стать богаче: астрологические советы

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Оторвали голову и разорвали внутренности: с Бондарчук случилось страшное

Подключена прокуратура
Шоу-бизнес

Стало известно о смерти Богомолова

Светлая память
Спорт

Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха

Блогер ответил взаимностью
Шоу-бизнес

Заболела после нее: Заворотнюк открестилась от маленькой дочери

У больной актрисы подрастает вторая дочь

Гороскоп

Магниты для неудач: названы имена, которые приносят своим владельцам одни беды
Непростой период: что нельзя делать с 19 ноября по 4 декабря
Цвет волос и судьба: как окрашивание волос может кардинально изменить жизнь женщины
Никакого мини и нарядов в полоску: в чем встречать новый 2022 год, чтобы он прошел удачно

Здоровье

ВЦИОМ подсчитал количество антипрививочников в России
Назван регион России с самым высоким уровнем коллективного иммунитета к COVID-19
В России ковид выявили у еще 37 156 человек
За сутки в России выявили 37 374 новых пациентов с ковидом

Спорт

После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха
Малафеев объявил о разводе после проблем с наркотиками
Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей

Регионы

В Екатеринбурге судимый мужчина на допросе изрезал следователя
Атомный ледокол "Вайгач" завершает проводку каравана в район мыса Дежнева
Под Москвой мужчина умер на беговой дорожке в фитнес-клубе
В Новосибирске задержали обвиняемого в насилии над ребенком мужчину
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+