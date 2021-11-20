Магниты для неудач: названы имена, которые приносят своим владельцам одни беды

Многие люди убеждены, что именно имя человека оказывает значительное влияние на его судьбу. Антропонимисты объяснили, какие имена притягивают к своим владельцам жизненные неурядицы и черные полосы.
Женские имена
Нередко мишенью для жизненных трудностей становятся женщины по имени Диана. Они отличаются мощными лидерскими качествами, но часто могут сталкиваться с провалами. А дамам с именем Ада чаще всего не везет в любви. Они могут добиться успеха во многих сферах, но так и не найти своего спутника.
Женщины, которых зовут Аврора, Галя, Кира или Милена, нередко ощущают на себе тяготы судьбы из-за сложного характера. Они сами создают себе трудности в жизни, когда идут на поводу своей избалованности и высказывают людям даже самую горькую и неприятную правду.
Мужские имена
Мужчины с именами Герман, Стас и Ярослав – невезучие буквально с рождения. Они постоянно попадают в сложные ситуации из-за неудачного набора личностных качеств. А Богданы, которым часто тяжело оторваться от материнской юбки, просто не способны справиться с навалившимися на них бедами.
Также, по мнению специалистов, непросто по жизни приходится большинству Борисов. Это связано с тем, что имя созвучно со словом "Борись". Именно оно часто становится девизом людей с этим именем. Этим мужчинам приходится бороться за отношения, в которых все складывается не слишком удачно. К тому же, им часто тяжело найти общий язык с близкими, которые не понимают их стремления пробиться вверх по карьерной лестнице.