Сейчас Луна пребывает в Деве, а значит, многие могут чувствовать раздражительность и некую нервозность. Именно поэтому стоит быть аккуратными и более вдумчиво относиться к тому, что говорите или делаете, иначе неосторожно брошенное слово будет дорого стоить. Подробный гороскоп для каждого знака зодиака на сегодня, 20 августа, может предостеречь от необдуманных поступков.

Овен



В этот четверг Овны могут почувствовать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, однако, скорее всего, это будет плохой идеей. Возможно, благие намерения обернутся для вас плачевно. Гороскоп на сегодня, 20 августа 2020 года, советует Овнам воздержаться от резких телодвижений относительно посторонних. Будьте мудрее, и день пройдет гладко.

Телец

Тельцам в этот четверг чертовски везет в любви! Ваши отношения могут выйти на новый уровень при правильном подходе. Ваш любимый человек уже подготовил для вас сюрприз, и он точно приятный. В работе у Тельцов в четверг тоже наблюдается подъем – вы полны энтузиазма, который не может не заметить начальник. Сегодня вы точно твердо стоите на ногах.

Близнецы

Близнецов ждут перемены, а вот приятные или не очень – зависит от вас. Есть вероятность попасть в конфликт, если не прикусить вовремя язык. Правда, большой потенциал для самореализации, так что не стоит тратить день на бытовые дела, займитесь любимым делом. Хобби для Близнецов сегодня может выйти на новый уровень при правильной расстановке сил.

Рак

Раки в период, когда Луна находится в Деве, могут почувствовать ощущение собственной бесполезности и ненужности. Однако эти чувства временные, ведь скоро планеты выстроятся более удачно. Чтобы пережить минуты отчаяния, Ракам лучше всего заняться работой и погрузиться с головой в домашние хлопоты. Гороскоп на сегодня, 20 августа 2020 года, советует не игнорировать деловые встречи, ведь сейчас они могут принести двойную выгоду.

Лев

Львы сегодня могут надеяться на денежные поступления. Вероятно, давний друг вернет крупный долг или внезапно придет гонорар за давно сделанную работу. Однако тратить деньги сегодня лучше осмотрительно – не поддавайтесь импульсам и не заказывайте очередную безделушку в интернет-магазине. Львам в этот четверг может повезти и в любви – возможно, ваша вторая половинка уже приготовила сюрприз.

Дева

Девы, как и Львы, сегодня, возможно, получат внезапный денежный бонус. Как говорится, мелочь, а приятно! Правда, в остальном вам может и не повезти. Есть высокая вероятность впутаться в глупую ссору с начальством или коллегами. Будьте бдительны, иначе наживете себе неприятностей на месяцы вперед. Вечером Девам лучше всего отправиться на встречу с друзьями, которые точно помогут расслабиться и выпустить пар.

Весы

Весы в этот четверг будут полны энергии и сил. Сегодняшний день может раскрыть ваш внутренний потенциал перед коллегами и начальством. Не бойтесь действовать спонтанно – есть шанс, что все получится по высшему разряду. Несмотря на насыщенную первую половину дня, к вечеру Весы могут почувствовать свою никчемность. Гороскоп на сегодня, 20 августа 2020 года, рекомендует расслабиться и не принимать переживания близко к сердцу.

Скорпион

Скорпионы могут рассчитывать сегодня на удачу в первой половине дня – она вам явно улыбнется. Будьте уверены в собственных силах и не стесняйтесь заявлять о правах. Правда, старайтесь избегать грубости в высказываниях – все-таки Луна в Деве не способствует мирному разрешению конфликтов. Скорпионам в этот четверг лучше не "жалить" словом и делом. Вечером и вовсе старайтесь избегать общественных мест, чтобы не спровоцировать неприятности.

Стрелец

Стрельцы после недавней тяги к приключениям в четверг могут почувствовать резкую усталость от общества. Спасением от суеты может стать поездка за город или прогулка по парку. Возможно, будет кстати спонтанный выходной – погрузиться в себя и свои мысли поможет избежать вероятных конфликтов с водными знаками. Сегодня огненным Стрельцам лучше остаться в стороне от выяснения отношений.

Козерог

Сегодня Козерогам потребуется все их упрямство – жизнь поставит вас перед сложным выбором. Вероятно, вам придется определиться, что занимает лидирующее место в судьбе: любовь или работа. Усидеть на двух стульях сегодня Козероги не смогут, так что идите до конца! Гороскоп на сегодня, 20 августа 2020 года, советует не сворачивать с намеченного пути и быть честным с самим собой.

Водолей

Водолеи, вероятно, в четверг будут полны энтузиазма – перед вами могут открыться двери, в которые вы стучались последние несколько месяцев. Деятельность, которой отдаете предпочтение, наконец даст плоды – карьера пойдет в гору. Главное, не упустите момент! Во второй половине дня Водолеям лучше остаться дома и заняться рутинными заботами.

Рыбы

Рыбам будет непросто определиться с приоритетами. К сожалению, Луна в Деве повлияет на вас довольно сильно. Сложно будет удержаться от склок на работе, да и дома, возможно, вас ждет скандал, если вовремя не замолчать. Рыбам в этот четверг лучше всего провести деть наедине с собой – от греха подальше. Гороскоп на сегодня, 20 августа 2020 года, рекомендует держать себя в руках и беречь от своего гнева окружающих.