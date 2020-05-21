Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2020 года

"Единственный день, который будет выделяться на общем сереньком фоне, - это пятница. Солнце будет проходить по королевскому градусу Близнецов, открывая окно возможностей для всех любознательных и амбициозных. Учитывая факт растущей Луны, можно будет смело рекомендовать в этот день серьезную интеллектуальную нагрузку, – говорит астролог Лилия Любимова. – Именно в пятницу ученики и студенты будут блестяще сдавать экзамены (даже если не слишком усердно готовились), а люди умственного труда – легко и с удовольствием справляться со своими задачами".
Неделя хороша и для физической активности: Марс будет находиться в прекрасном положении и призывать нас пробовать новые виды фитнеса, благо количество предложений на эту тему в интернете за последнее время выросло в разы. Ну а к выходным темп стоит снизить: есть опасность травм, растяжений мышц, перегрузок. Так что отправляясь на дачу или затевая генеральную уборку дома, ведите себя разумно – работайте в меру, отдыхайте в удовольствие!
Овен
Лучший день недели для Овнов – среда. В этот день вы будете явственно чувствовать внутренний баланс. Запомните это ощущение, чтобы знать, к чему стремиться. В целом гороскоп обещает, что неделя станет успешной: вам будут легко даваться любые дела, но ждать конкретной отдачи от нынешних усилий пока рано.
Телец
Тельцы почувствуют прилив энергии и захотят сделать что-то существенное: строить, делать ремонт, зарабатывать больше денег или заниматься спортом. Но реальный успех ждет вас в социальной жизни: люди будут обращать на вас внимание, прислушиваться. С вами захотят знакомиться и общаться. Вы к этому готовы?
Близнецы
Солнце бежит по вашему знаку, поэтому для Близнецов дни мелькают с немыслимой скоростью. Кажется, еще вчера был апрель, но в следующий понедельник уже июнь. Не слишком ли вы погрязли в суете? Остановитесь и попробуйте ощутить жизнь здесь и сейчас. Вспомните, кто вы, сколько вам лет, о чем мечтаете и к чему стремитесь?
Рак
В начале недели Ракам будет комфортно и легко, а вот к концу может ощущаться некоторое напряжение. Чем ближе июнь, тем чаще вы можете чувствовать усталость. Не стоит этого бояться, влияние звезд рано или поздно закончится. Совет гороскопа: просто не планируйте пока слишком энергозатратных дел, больше отдыхайте.
Лев
Луна в знаке Льва будет настойчиво звать вас к зеркалу. Вам захочется примерять одежду, делать макияж, и, конечно же, демонстрировать это окружающим. Делайте это в рамках своих возможностей и помните, что на этой неделе вам предстоят и более серьезные дела, связанные учебой или заполнением документов.
Дева
По-прежнему главные события жизни Дев крутятся вокруг работы и карьеры. Возможно, вам придется пройти дополнительные курсы, чтобы расширить горизонты своих возможностей в профессиональной сфере. Изучайте чужой опыт, смотрите резюме конкурентов, пробуйте мыслить стратегически, говорится в гороскопе.
Весы
Витая в облаках, вы рискуете споткнуться. Это предупреждение звезд для Весов можно трактовать и в прямом, и в переносном смысле. Неделя будет травмоопасной и вам стоит меньше отвлекаться, включить внимательность. Излишний оптимизм и легкомыслие тоже могут вас огорчить – лучше изначально снизить планку ожиданий.
Скорпион
Хорошие новости будут касаться денег – вы получите компенсацию, алименты или кэшбэк. Также идеи Скорпионов, касающиеся заработков, окажутся удачными. Тем не менее, не стоит зацикливаться на финансах: вспомните о том, что у вас есть родители, бабушки и дедушки, дети, домашние животные – они тоже ждут вашего внимания.
Стрелец
События прошлой недели получат неожиданное развитие. Вы сможете разобраться в деталях, до которых пока еще не доходили руки. Стрельцам, у которых началось движение в личной жизни, звезды советуют проявить осмотрительность и не принимать импульсивных решений – присмотритесь к кандидатам, торопиться некуда.
Козерог
Поездки, особенно на велосипеде, мотоцикле, пока лучше отложить. Козерогам гороскоп рекомендует передвигаться пешком на этой неделе, и желательно – в пределах своего района. Темп жизни тоже хорошо бы снизить до самого комфортного, особенно в выходные. Никаких грядок и спортивных соревнований!
Водолей
Внезапная любовь, словно вспышка света – это в вашем стиле, Водолеи! Тем не менее, звезды рекомендуют вам не слишком доверять своим чувствам сейчас – они могут измениться, когда закончится ретро-фаза Венеры. Вам стоит более трезво вести и свои финансовые дела: на этой неделе есть риск пробоины в бюджете.
Рыбы
Рыбам будет не слишком уютно дома, и это может вызвать не только грусть, но и агрессию. Думайте над тем, как вам улучшить ситуацию, ищите решения домашних проблем. Отдушиной может стать чтение любимых книг, переписка в интернете или ведение дневника – вам станет легче, если вы опишете свои чувства, говорится в гороскопе на неделю.
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