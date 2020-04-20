Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2020 года

С любыми проблемами поможет справиться позитивный настрой. Каким будет вторник, 21 апреля, расскажет гороскоп на "Дни.ру".

Овен

Сегодня Овнам следует помнить, что позитивный настрой влияет не только на эмоциональный фон, но и на тело. Плохое настроение и уныние могут отразиться на здоровье. Этого не стоит допускать. Сохраняйте бодрость духа, не забывая при этом заботиться о своем теле. Если вы будете чувствовать себя в тонусе, сильными, подтянутыми и психологически уверенными – многое будет получаться, а напасти обойдут стороной. Также гороскоп говорит, что во вторник, 21 апреля, особую чувствительность будет давать интуиция. К ее голосу следует прислушиваться.

Телец

У Тельцов сегодня благоприятное время для того, чтобы завершить старые дела и проекты. Если вы проявите аккуратность и трудолюбие, работа принесет отличные плоды. Во вторник, если вы не будете распылять свое внимание, ваш ум будет особенно острым и ясным. Также гороскоп говорит, что успех, скорее всего, будет сопутствовать вам и в любовной сфере. Попробуйте сделать вашу с возлюбленным психологическую связь глубже и прочнее. Это может стать отправной точкой для множества счастливых моментов.

Близнецы

Близнецы сегодня, возможно, будут погружены в мечты и раздумья о своей семье. В уме можно будет построить радужную картину будущего и построить грандиозные планы. Да, реальность не всегда потворствуют нашим грезам, однако часть из этих мыслей вполне может оказаться пророческой. Еще гороскоп обращает внимание на то, что сны сегодня ночью могут быть очень важными и отражать то, что вас действительно в глубине души беспокоит. Но помните, что сны нельзя трактовать однозначно и буквально, они лишь могут дать некоторое направление.

Рак

Сегодня Раки будут сильно желать провести время в компании, пусть хотя бы это будет происходить виртуально. Огромное количество времени могут съесть соцсети и мессенджеры. И пусть – но главное это не должно наносить ущерба деловым, родительским и иным обязанностям. Также вторник, 21 апреля, благоприятен для саморазвития и каких-либо духовных практик. Если вы чувствуете к этому интерес и влечение – то сможете узнать много нового и полезного, а также завести приятные знакомства. Гороскоп рекомендует держать глаза и сердце открытыми для нового.

Лев

У Львов сегодня, вероятно, откроется "окно возможностей" для карьерного роста. Это может быть приглашение к участию в серьезном проекте или повышение заработной платы. Также гороскоп сообщает, что во вторник многое может удастся и в делах сердечных. Проявите внимательность и нежность – это поможет вам создать питательную атмосферу, которая порадует вас обоих и придаст жизненных сил. Дерзайте.

Дева

Для Дев сегодня на первом месте будет любовь и романтика. Вы можете чувствовать себя немного неуверенно по поводу стабильности ваших текущих отношений, но, скорее всего, вы тратите впустую свою ментальную энергию, погружаясь в подобные раздумья. Меньше мыслей, отдайтесь во власть "природного естества", и многие вещи окажутся весьма многообещающими для вашей пары. При этом постарайтесь избегать острых конфликтных ситуаций, вы должны хорошо общаться и прекрасно ладить. Используйте свою интуицию, чтобы настроиться на мысли возлюбленного, и прилив чувств заставит ваши сомнения исчезнуть.

Весы

Сегодня Весам будут сложно даваться какие-либо серьезные решения. Да и принимать их в этот день вряд ли стоит. Вероятно, вас ждет некоторый сумбур, эмоции и образы в вашей голосе могут быть неясными. Дождитесь более подходящего времени для каких-то судьбоносных действий. А сегодня, как советует гороскоп, погрузитесь (без перенапряжения) в работу, или же просто дайте себе хорошенько отдохнуть, если есть такая возможность. Период неопределенности скоро пройдет, и вас ожидает прилив сил.

Скорпион

Скорпионам сегодня следует ожидать множество звонков, сообщений и встреч. Очень многие люди вдруг захотят с вами связаться – будь то рабочие моменты или дружеская сфера. Гороскоп советует проявить внимательность и чутье. Многое из того, что вы услышите в этот вторник, может оказаться полезным в будущем. Однако остерегайтесь переутомления и умственной перегрузки. Беритесь за задачи, которые вам точно по силами, иначе это может порушить ваши будущие планы или даже подорвать здоровье.

Стрелец

Сегодня у вас могут быть неплохие шансы на улучшения финансового благополучия. Однако гороскоп предупреждает – не нужно хвататься за "сыр в мышеловке", это может обернуться серьезными убытками. Имейте дело с проверенными людьми в надежных начинаниях. И вот тогда все будет отлично. Также в этот вторник, 21 апреля, необходимо уделить внимание своему телу. Как минимум, не забывайте про элементарную зарядку.

Козерог

Сегодня вы можете спланировать путешествие, или же продумать планы по поводу получения образования. Проявите ответственность и рациональный подход, и тогда шансы, что вы получите то, на что надеетесь, сильно возрастут. Если ваш ум сейчас работает быстро и надежно - используйте его в любых начинаниях. Также гороскоп предупреждает, сто раз подумайте, прежде чем давать деньги в долг. Не исключено, что в срок вам их не вернут, или не вернут вообще.

Водолей

У Водолеев сегодня отличный день для получения новых впечатлений. Смело экспериментируйте и проявляйте творческий подход. Весьма вероятно, что это даст отличные плоды. Также гороскоп советует обратить внимание на сны, невероятные совпадения и прочие "знаки". Возможно, сейчас будет трудно понять их значение, но позже картина станет вполне ясна, и ваша интуиция сможет подсказать верное решение.

Рыбы

Сегодня ваше общение с друзьями и деловыми партнерами должно быть предельно ясным, открытым и честным. Также время благоприятно для любовной сферы. Гороскоп говорит, что во вторник, 21 апреля, вы можете сделать новые шаги в отношениях. Например, взять на себя более серьезные обязательства, признаться в любви, проявить нежность и так далее. Возможно, вам удастся перевести ваши отношения на новый уровень.