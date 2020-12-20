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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2020 года

Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2020 года

Фото: Дни.ру
Тельца стоит сосредоточиться на любовных делах, Весам нельзя никому верить, кроме себя, а Рыбам пора разобраться в себе. Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2020 года, рекомендует сосредоточиться на внутренних противоречиях.
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Овен

Овнам сегодня не стоит забывать о здоровье. Возможно, в этот понедельник лучше всего заняться лечением того, что вас беспокоит уже не первый месяц. Постарайтесь избегать толпы и незапланированных встреч. Первую половину дня лучше всего не покидать пределов дома, заняться делами удаленно. Вечер Овнов сложится удачно, если они посвятят его семье и любимым.

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Телец

Тельцам в этот понедельник стоит всего сосредоточиться на любовных делах. Несмотря на то, что у вас есть несколько поклонников, не стоит тратить время на всех. Рядом с вами уже есть тот единственный, главное, понять, кто это. Вторая половина дня отлично подойдет для того, чтобы заняться здоровьем. В этот понедельник Тельцов могут настичь семейные проблемы, но не переживайте, вы справитесь со всем играючи.

Близнецы

Близнецы сегодня активны как никогда. Правда, лучше всего направить положительную энергию в отношения. Кажется, ваш партнер нуждается в поддержке и заботе, не стоит игнорировать эти потребности. Вот увидите, очень скоро то, что вы отдадите, вернется вам в стократном размере. Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2020 года, рекомендует Близнецам любить.

Рак

Ракам стоит больше времени уделять работе. Несмотря на то, что под конец года силы уже на исходе, лучше все-таки поднажать, чтобы показать себя с лучшей стороны перед начальством. В этот понедельник Ракам стоит также уделить время хобби – есть вероятность, что в скором времени оно принесет вам судьбоносное знакомство. Во второй половине дня лучше отказаться от встреч.

Лев

Львам сегодня не стоит отвлекаться на рутину, у вас есть шанс в этот понедельник побить личный рекорд по продуктивности. Работа будет гореть у вас в руках, поэтому не упускайте такой шанс. Вечер лучше всего посвятить семье или друзьям, возможно, именно в этот понедельник вы решите давние проблемы в отношениях.

Дева

Девам в этот понедельник хочется только одного: упасть на кровать и поспать. Кажется, несмотря на выходные, вы смертельно устали – сказывается и конец года, и общая напряженность. Постройтесь устроить себе выходной, а если не получится, лучше всего разгрузить день по максимуму. Сейчас Девам важнее беречь внутренний ресурс и не распыляться по мелочам. Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2020 года, советует взять тайм-аут.

Весы

Весам в этот понедельник стоит полагаться только на свое чутье. Не торопитесь с принятием важных решений, лучше подумать еще несколько дней. Вечер сегодняшнего дня прекрасно подойдет для рутинных занятий, а вот первую половину суток лучше отдать под работу или хобби. День пройдет спокойно и без эмоциональных потрясений.

Скорпион

Скорпионам стоит научиться выпускать пар. В этот понедельник лучше всего провести в комфортной обстановке и не торопиться решать проблемы за других. Подумайте о себе и своих чувствах, возможно, сегодня стоит высказать вслух то, что уже давно хочется. Вторая половина понедельника обещает Скорпионам насыщенной жизни: встреч и незапланированных дел.

Стрельцы

Стрельцам сегодня лучше быть внимательнее с желаниями. Кажется, в этот понедельник ваши слова имеют особую силу, поэтому будьте аккуратнее, чтобы не наломать дров. Во второй половине дня Стрельцам лучше отказаться от поездок на дальние расстояния и воздержаться от сомнительных компаний. Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2020 года, рекомендует слушать себя в первую очередь.

Козерог

Козерогам сегодня придется выбирать между отношениями и карьерой. Вероятно, этот вопрос уже давно терзает, и вы откладывали его решение до последнего. Не стоит делать резких движений и рубить с плеча, постарайтесь оставить себе пути для отступления в случае неудачи на одном из фронтов. Козерогам сегодня лучше действовать только в личных интересах.

Водолей

Водолеям пора сделать перерыв в работе и заняться собой. Лучше всего в этот понедельник остаться дома и сделать, наконец, то, что так долго откладывали. Постарайтесь сосредоточиться на планах на будущее, есть вероятность, что все загаданное сегодня сбудется. Вторая половина дня у Водолеев может быть слишком насыщенной на решение рабочих вопросов, поэтому с утра лучше набраться сил.

Рыбы

Рыбам в этот понедельник стоит уделить больше внимания внутренним конфликтам. Возможно, вы давно не можете определить для себя, чего действительно хотите. Сегодня стоит задуматься над решением этой непростой задачи. Кажется, вы уже знаете верный ответ, но боитесь озвучить. Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2020 года, рекомендует Рыбам не забывать о важных для себя вещах.

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Автор: 20 декабря 2020, 19:32

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