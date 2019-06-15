Вскрылась истинная связь Киркорова со Стоцкой
"Анастасия Стоцкая не имеет никакого отношения к детям Киркорова. Какие бы слухи не кружили вокруг нее, биологическая мать у них совершенно другая женщина. Дети певца родились под Планетой Солнца и еще около трех лет никто не узнает про их мать. Это красивая женщина, которая живет за границей, у нее не русское происхождение. Спустя некоторое время какая-то первоначальная информация о ней начнет проскальзывать в прессу, а чуть позже эта дама и вовсе выйдет из тени", – уверена ясновидящая Галина Янко.
По ее словам, мать детей Киркорова сама по себе очень яркая личность. И она не будет специально рассказывать всем историю своих отношений с певцом. "Все произойдет совершенно случайно. А Анастасия Стоцкая просто хорошая приятельница Киркорова – талантливая, но недостаточно реализованная. Поэтому, чтобы привлечь внимание к своей персоне, певица не против шуток про родство с Киркоровым", – сказала гадалка.
Что касается Филиппа, то по судьбе ему и было написано иметь двух разнополых детей. Сын Киркорова взял больше от отца, а вот дочь – от матери. Янко предсказала, что чуть позже певец захочет иметь еще одного ребенка. Если он примет такое решение, то матерью станет уже другая женщина.
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