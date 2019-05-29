Стоцкая раскрыла правду о схожести своего сына с Филиппом Киркоровым

Анастасия Стоцкая стала очередной звездной гостьей шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Популярная певица ответила на самые каверзные вопросы.

Лера Кудрявцева уделила много внимания отношениям Анастасии Стоцкой и Филиппа Киркорова. Поп-король отечественной сцены приметил начинающую артистку в Театре луны. В 2002 году Филипп Киркоров стал ее продюсером, пригласив в мюзикл "Чикаго". Затем они записали несколько песен, в том числе эротичную композицию "И ты скажешь". С тех пор в СМИ то и дело всплывала информация о романтических отношениях Киркорова и Стоцкой.

В пользу этой версии говорило то, что Анастасия была очень похожа на Аллу Пугачеву, любимую женщину Филиппа, которую тот боготворил даже после развода: те же рыжие локоны, сильный голос, невероятная энергетика. А когда у Анастасии Стоцкой родился сын Александр, то общественность буквально взорвалась – мальчик был очень похож на поп-короля.

Вскоре у самого Киркорова родился сын Мартин. Тогда певец объявил на всю страну, что мальчика ему родила суррогатная мать. Спустя время наблюдательные журналисты и внимательные поклонники пришли к выводу, что сын Стоцкой и сын Киркорова подозрительно похожи. Тогда слухи об интимной связи артистов стали муссироваться в СМИ с новой силой.

Ведущая шоу Лера Кудрявцева не могла не задать вопрос о поразительном сходстве детей, и Анастасия Стоцкая ответила, расставив все точки над i. Более того, выяснилось, что даже сам Саша, глядя на фото Мартина в раннем детстве, не всегда может определить, где он, а где – сын Филиппа Киркорова. Анастасия Стоцкая также призналась, что была влюблена в экспрессивного поп-короля и ей казалось, что он в нее – тоже. Но именно Филипп не стал продлевать с ней контракт, когда она зазвездилась, отмечает НТВ.

Сейчас Анастасия Стоцкая занимается самостоятельно своим творчеством, но на первом месте у нее семья – муж Сергей и дети. Два года назад певица подарила супругу дочь Веру. Которая, кстати, очень похожа на старшего брата Александра.