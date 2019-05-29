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Шоу-бизнес

Стоцкая раскрыла правду о схожести своего сына с Филиппом Киркоровым

Филипп Киркоров и Анастасия Стоцкая. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Стоцкая стала очередной звездной гостьей шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Популярная певица ответила на самые каверзные вопросы.
прочитано 2328 раз

Лера Кудрявцева уделила много внимания отношениям Анастасии Стоцкой и Филиппа Киркорова. Поп-король отечественной сцены приметил начинающую артистку в Театре луны. В 2002 году Филипп Киркоров стал ее продюсером, пригласив в мюзикл "Чикаго". Затем они записали несколько песен, в том числе эротичную композицию "И ты скажешь". С тех пор в СМИ то и дело всплывала информация о романтических отношениях Киркорова и Стоцкой.

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В пользу этой версии говорило то, что Анастасия была очень похожа на Аллу Пугачеву, любимую женщину Филиппа, которую тот боготворил даже после развода: те же рыжие локоны, сильный голос, невероятная энергетика. А когда у Анастасии Стоцкой родился сын Александр, то общественность буквально взорвалась – мальчик был очень похож на поп-короля.

Вскоре у самого Киркорова родился сын Мартин. Тогда певец объявил на всю страну, что мальчика ему родила суррогатная мать. Спустя время наблюдательные журналисты и внимательные поклонники пришли к выводу, что сын Стоцкой и сын Киркорова подозрительно похожи. Тогда слухи об интимной связи артистов стали муссироваться в СМИ с новой силой.

Ведущая шоу Лера Кудрявцева не могла не задать вопрос о поразительном сходстве детей, и Анастасия Стоцкая ответила, расставив все точки над i. Более того, выяснилось, что даже сам Саша, глядя на фото Мартина в раннем детстве, не всегда может определить, где он, а где – сын Филиппа Киркорова. Анастасия Стоцкая также призналась, что была влюблена в экспрессивного поп-короля и ей казалось, что он в нее – тоже. Но именно Филипп не стал продлевать с ней контракт, когда она зазвездилась, отмечает НТВ.

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Публикация от Anastasia Stotskaya (@100tskaya)

Сейчас Анастасия Стоцкая занимается самостоятельно своим творчеством, но на первом месте у нее семья – муж Сергей и дети. Два года назад певица подарила супругу дочь Веру. Которая, кстати, очень похожа на старшего брата Александра.

Автор: Наталья Аряева29 мая 2019, 16:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимицы Филиппа Киркорова

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Моя благодарность всем тем, кто показал мне этот прекрасный сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/8L3W4C Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока есть возможность=)
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