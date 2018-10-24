Россиянам предсказали месяц сексуальной опасности

Вчера мы вошли в самый "темный" период года. Это время под знаком Скорпиона, когда необходимо нажать на паузу в своей жизни, замереть и прислушаться к душе. Ни медитация, ни йога, ни другие практики не помогут вам в этом – голова тут ни при чем. Скорпион управляет половыми гормонами.



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