Россиянам предсказали месяц сексуальной опасности
"Повышенное
либидо сейчас говорит о том, что человек идет на поводу у своей похоти и не хочет
слушать себя и свою душу. Точнее, его душа захламлена, и он
судорожно начинает искать эмоции в других, но не тем местом. Только тогда, когда
люди научатся управлять половыми гормонами, развитие общества скакнет вперед на
несколько ступенек эволюции Homo sapiens. Нужно лишь начать жить своей душой",
– пояснил Dni.Ru астролог Алексей Фандеев.
По словам эксперта, Скорпион дает нам возможность осознавать и контролировать сексуальную энергию по-другому. В течение ближайшего месяца важно научиться обмениваться высокими энергиями. Самое главное – нажать на паузу в беге жизни, и тогда до вас дойдет тихий голос души.
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