Совет на выходные, 9-10 декабря 2017 года

Основной совет на выходные – воздержаться от никому ненужных обид. В эти дни может сработать некий триггер, который станет поводом для того, чтобы серьезно подпортить с кем-то отношения.

Однако стоит задуматься: что вы гарантированно получите, если обидитесь? Кто-то изменит свое мнение или поведение из-за того, что вы на него надулись? Он подстроит свою картину мира под ваши представления? Или все-таки гарантированным итогом вашей обиды будет лишь ваше плохое настроение?

"В первую очередь подобные проблемы в ближайшие выходные возможны в области взаимоотношений с партнерами. Ситуация может оказаться взрывоопасной. Стоит запомнить: даже если повод для обиды действительно будет, вряд ли это чувство будет способствовать конструктивному разрешению конфликта", – рассказала Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева.

Впрочем, далеко не всегда "не обижаться" на чьи-то действия означает, что допустимо оставаться рядом с человеком, который нехорошо поступил с вами: например, жестко нарушив и растоптав ваши личные границы. Вполне возможно, лучшим решением в подобной ситуации будет просто прекратить любое взаимодействие с ним, или, как минимум, резко сменить формат отношений.

Стоит ли держать обиду на этого человека? Вряд ли. Что это даст, кроме тяжелой ноши, которую придется зачем-то таскать с собой? Может лучше поработать над тем, чтобы отпустить ситуацию, и идти дальше налегке? Подумайте об этом.