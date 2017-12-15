Совет на выходные, 16-17 декабря 2017 года

В ближайшие выходные самой главной задачей будет достичь взаимопонимания с другими людьми, что подразумевает не только корректное и внятное донесение своей точки до собеседника, но и искреннее желание понять другого человека.

"Особенно важно будет сделать это в конфликтных и острых ситуациях, в процессе каких-то серьезных жизненных перемен, что несколько усложняет процесс, но еще больше повышает его значимость", – говорит синхролог-консультант Наталья Ковалева.

Если в эти дни возникнет какой-то конфликт, очень важно будет не затягивать его разрешение, ни в коем случае не устраивать "молчаливую войну", а прийти к консенсусу и примирению в самое ближайшее время. В противном случае проблема рискует сильно усугубиться и пустить корни.

В рядовых ситуациях, если вам нужно о чем-то договориться, постарайтесь убедиться, что вы и ваш собеседник поняли друг друга и имеете в виду одно и то же. Иначе банальное недопонимание может впоследствии спровоцировать ссору, а то и привести к самым неожиданным последствиям.