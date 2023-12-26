Для врачей скорой утвердили новые правила помощи пациентам

Соответствующий законопроект был принят во всех чтениях. Он уже подписан и опубликован на официальном портале правовой информации.

На территории России начал действовать новый закон, согласно которому экстренная медицинская помощь может быть оказана пациенту без предварительного согласия. Соответствующий документ подписан главой государства, сообщает телеканал "360". Важным условием является наличие угрозы жизни.

Старший сотрудник бригады скорой помощи принимает решение о проведении необходимых манипуляций в том случае, если до их начала пациент не смог отказаться от вмешательства. Подобная практика особо актуальна, когда человек находится без сознания или из-за полученных травм не может сообщить решение. Правила касаются помощи как в условиях медицинских организаций, так и вне их стен.

RT напоминает, что пациент или его представитель по-прежнему имеет права отказаться от любой помощи медиков. Волеизъявление необходимо выразить в письменной форме.