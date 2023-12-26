Бодро встретить Новый год: как не сломать график сна в праздники

Меньше недели осталось до самой последней ночи в году. Традиционно основные праздничные мероприятия проходят в полночь. Очевидно, что в привычное время отправиться спать вряд ли получится. Утром 1 января также захочется задержаться в постели подольше. Как же весело отметить Новый год, но при этом не поломать сформировавшийся график сна и бодрствования. Ридлайф.ру предлагает следовать простым правилам.
- Если в новогоднюю ночь не получится лечь в обычное время, старайтесь сохранить общую длительность сна. она должна быть не менее шести часов. Лучше проснуться в обычное время, чтобы уже следующим вечером иметь возможность восстановить график.
- Если несколько ночей подряд приходится бодрствовать, то лучше начинать восстанавливать график постепенно. За четыре дня до начала рабочей недели рекомендуется просыпаться в привычное для будней время.
- При гипертонии и других хронических заболеваниях сердечно-сосудистой системы лучше не сбивать график сна и бодрствования, чтобы не спровоцировать приступ.
Важно помнить, что праздники рано или поздно закончатся, а вот с последствиями сбитого графика сна придется бороться длительное время.