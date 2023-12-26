Бодро встретить Новый год: как не сломать график сна в праздники

Впереди самые любимые и длительные каникулы. Праздник предполагает бодрствование в часы, в которые в обычное время человек спит.

Меньше недели осталось до самой последней ночи в году. Традиционно основные праздничные мероприятия проходят в полночь. Очевидно, что в привычное время отправиться спать вряд ли получится. Утром 1 января также захочется задержаться в постели подольше. Как же весело отметить Новый год, но при этом не поломать сформировавшийся график сна и бодрствования. Ридлайф.ру предлагает следовать простым правилам.

Если в новогоднюю ночь не получится лечь в обычное время, старайтесь сохранить общую длительность сна. она должна быть не менее шести часов. Лучше проснуться в обычное время, чтобы уже следующим вечером иметь возможность восстановить график.

Если несколько ночей подряд приходится бодрствовать, то лучше начинать восстанавливать график постепенно. За четыре дня до начала рабочей недели рекомендуется просыпаться в привычное для будней время.

При гипертонии и других хронических заболеваниях сердечно-сосудистой системы лучше не сбивать график сна и бодрствования, чтобы не спровоцировать приступ.

Важно помнить, что праздники рано или поздно закончатся, а вот с последствиями сбитого графика сна придется бороться длительное время.