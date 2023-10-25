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Можжевельник или "зеленый лекарь": полезные свойства растения

Можжевельник или "зеленый лекарь": полезные свойства растения
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Известная хвойная культура остается зеленой круглый год и может применяться в самых разных областях жизнедеятельности.

С наступлением холодов россияне стали активно обращать внимание на природные богатства. В Москве, как пишет RT, коммунальщики готовят клумбы к зимнему времени года, растения подкармливают. А телеканал "360" тем временем передает важную информацию о полезных свойствах можжевельника. Он богат антиоксидантами, позволяющими укрепить иммунитет.

Там, где растет можжевельник, очищается воздух. А ягоды вечнозеленого растения содержат эфирные масла, которые снимают воспаление и используются как антисептики. Плоды можжевельника ароматно пахнут, ценители включают их в состав различных блюд и напитков.

Можжевельник в народе прозвали "зеленый лекарь". Портал "Царьград" сообщает, что его древесина обладает бактерицидными свойствами. Эксперты рекомендуют приобретать хлебницы, сделанные из нее, чтобы мучные изделия дольше оставались свежими.

25 октября 2023, 00:02
Фото: A. Held/blickwinkel/www.globallookpress.com
Телеканал "360"✓ Надежный источник

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