Центр Чумакова модернизировал производство вакцины "КовиВак"

Альтернативная "Спутнику V" вакцина станет доступнее для россиян. Исследовательский центр им. Чумакова, занимающийся разработкой и производством препарата, сообщил о модернизации производства и наращиванию мощностей в два раза.
Как сообщает телеканал "360", к концу года планируют ввести в оборот еще 2,5 миллиона доз. Об этом рассказал глава Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.
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