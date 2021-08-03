Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19

За минувший понедельник в Московской области было выявлено 1540 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили представители областного оперативного штаба.
Самое большое количество заражений было зафиксировано в Одинцовском округе и Мытищах – 143 и 122 новых случаев соответственно. За ними следует Раменский округ со 111 инфицированных. В антирейтинг также попали Балашиха (85 случаев), Химки (79) случаев, а также Ленинский округ и Солнечногорск – по 71 случаю в каждом, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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