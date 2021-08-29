Почти 20 000 россиян заболели короновирусом за сутки

Сегодня стала известна статистика заболеваний COVID-19 за 28 августа. Цифры не утешительные. По официальным данным, опасным вирусом заразилось 19 509 человек. Но 19 217 пациентов были вылечены. Также сообщается, что 798 человек не смогли справиться с болезнью.
Самое большое количество заражений и обращений в медицинские учреждения было зафиксировано в Москве. За сутки было выявлено 1509 случаев. На втором месте – Санкт-Петербург. В культурной столице в больницу отправилось 1359 заболевших. Московская область также бьет рекорды – 786 зараженных.
Напомним, что за два года с начала пандемии в России было зарегистрировано 6 844 049 случаев заражения коронавирусом. Практически в течение всего этого времени на первом мести по заболеваниям и летальным исходом на первом мест была столица. Всего 180 041 заболевших по всей стране погибли от вируса.
Из положительных новостей – по официальным данным, 6 112 035 человек справились с болезнью и считаются полностью выздоровевшими.
Ученые со всего мира говорят, что в ближайшее время возможна новая волна заболеваний. В России ее удалось отложить на некоторое время благодаря вакцинации.
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