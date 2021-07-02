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Коронавирус
"ЕР" направит правительству предложения по развитию системы постковидной реабилитации

"ЕР" направит правительству предложения по развитию системы постковидной реабилитации

На площадке "Единой России" обсудили программу медицинской реабилитации переболевших коронавирусной инфекцией. Свои предложения озвучили ведущие эксперты в области здравоохранения.
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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил, что на программу реабилитации переболевших ковидом пациентов государство направит 100 миллиардов рублей. "Нужно сформулировать техзадание для законодателей и финансистов, чтобы понять, на что конкретно пойдут средства", – сказал он.

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Также необходимо обсудить программу обучения и подготовки кадров в этой области, сказал медик. Система реабилитации не заканчивается только закупкой оборудования, подчеркнул главврач Коммунарки.

Президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев указал на необходимость изменения законодательства в сфере реабилитации и доработки системы подготовки кадров. "Реабилитация должна быть выделена и законодательно решаться так же, как это было ранее с паллиативной медициной», — считает эксперт.

Директор "Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ" Ирэна Погонченкова призвала не допустить повышенной бумажной бюрократической нагрузки на врачей в сфере реабилитации. Она указала на важность цифровизации.

Главврач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко напомнила об отсутствии специализированных центров второго этапа реабилитации, где пациенты долечиваются после основных заболеваний. Первый этап нужно начинать уже в стационаре, уверена она.

По ее словам, при переходе на второй этап нужно учитывать интересы пациента, но маршрутизация должна быть прерогативой врачей, заявила Лысенко. "Третий этап идеологически должен быть сочленен в том числе с медико-социальной экспертизой, с передачей документов туда и решением вопроса, в том числе, по хроническим случаям и стойко утраченным функциям", – сказала медик.

Заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин пообещал, что предложения специалистов учтут при разработке программы реабилитации.

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Фото: Сергей Киселев /АГН Москва
Автор: 2 июля 2021, 16:31 Источник: "Единая Россия" ✓ Надежный источник

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